Błędy Zachodu w sprawie Ukrainy. Taka powinna być odpowiedź na działania Putina

Radykalne odcięcie rosyjskiego eksportu gazu, ropy i węgla do Europy, odcięcie od międzynarodowych systemów bankowych, uderzenie w "rosyjski Londyn", czyli zagraniczne majątki oligarchów oraz blokada kont rosyjskich polityków. A do tego sprowadzenie do Polski dwóch-trzech ciężkich amerykańskich brygad - taka według byłego dyplomaty Jerzego Marka Nowakowskiego powinna być odpowiedź Zachodu na wydarzenia we wschodniej Ukrainie. Co poszło nie tak, że obudziliśmy się, oglądając rosyjskie czołgi w Donbasie?