"Putin będzie teraz kąsał i kroił Ukrainę po kawałku". Generał nie ma wątpliwości

- Patrząc od granicy z Polską: do dyspozycji jest część armii białoruskiej i 90. dywizja pancerna z Centralnego Okręgu Wojskowego, potem stoją pozostałe jednostki rosyjskiej armii, a wśród nich przy samej granicy jest 1. Gwardyjska Armia Pancerna – najsilniejszy związek operacyjny armii rosyjskiej, który - w przypadku inwazji - będzie skierowany na Kijów. Jednostki, które stoją za ta armią, to żołnierze, których Putin zmobilizował w Centralnym Okręgu Wojskowym – to jest ok. 1,5 dywizji. To byłyby wojska tzw. drugiego rzutu w przypadku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Dalej jest 20. Ogólnowojskowa Armia Gwardyjska, w skład której wchodzą m.in. dwie dywizje zmechanizowane oraz dwie brygady rakietowe. Do tego dochodzą ściągnięte przez Putina jednostki ze Wschodniego Okręgu Wojskowego, czyli z terenów przy chińskiej granicy. A jeszcze są wojska na Krymie i na wybrzeżu Morza Czarnego - wylicza gen. Waldemar Skrzypczak.