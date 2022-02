Były ambasador Polski w Kijowie: Putin jest owładnięty paranoją nienawiści

- To nie była spójna wypowiedź zrównoważonego człowieka. To przemówienie budujące nienawiść. Putin jest nią owładnięty, co powinno nawet stać się przedmiotem badań. Na pewno nie świadczy dobrze o kondycji politycznej państwa rosyjskiego - mówi Piekło. - Ale warto na to popatrzeć też w inny sposób. Przyznam, że parę razy słuchałem wystąpień Hitlera. Widząc Putina jak przemawia, sposób, w jaki uznaje ukraińskie tereny w Donbasie za niemal własne, to mi się skojarzyło.