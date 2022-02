Decyzja Putina. Zapowiedź ze strony Unii Europejskiej

Putin: Ukraina stworzona przez Rosję

Ocenił, że Ukraina to "nieodłączna część" historii Rosji, jej przestrzeni kulturowej. Wielokrotnie wskazywał, że Ukraina to nie tylko sąsiedni kraj, ale "to nasi towarzysze, krewni i osoby związane z nami więzami krwi, więzami rodzinnymi".