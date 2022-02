Francja mówi o szczycie ws. Ukrainy, a Kreml mówi, że jest "za wcześnie"

- Zwołam nadzwyczajne posiedzenie Rady do spraw Zagranicznych i w odpowiednim momencie przedstawię sankcje. Kiedy nadejdzie (odpowiednia – red.) chwila, zwołam posiedzenie nadzwyczajne, ponieważ sankcje należą do kompetencji Rady UE. Chcę to powtórzyć, ponieważ ważne jest, aby wiedzieć, kto o czym decyduje w tych instytucjach. I to Rada podejmuje tę decyzję na mój wniosek. Jesteśmy gotowi to zrobić, gdy nadejdzie taka chwila; mam nadzieję, że nie nadejdzie - zastrzegł.