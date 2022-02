Wojska rosyjskie zostaną na terenie Białorusi. "Łukaszenka instrumentem Rosji, Putin to wykorzystuje"

- Jeszcze kilka lat temu Łukaszenka chciał kreować się na polityka niezależnego, który będzie uczestniczył w procesach międzynarodowych i zbliżał się trochę do Zachodu w sensie gospodarczym. Również nasi politycy odwiedzali Łukaszenkę. Ostatnie wybory, które uważa, że wygrał - choć wszyscy, którzy obserwowali to, co się działo, mają daleko idące wątpliwości - oraz represje, które podjął wobec opozycji białoruskiej, spozycjonowały go zupełnie inaczej - powiedział w rozmowie z WP gen. Różański.