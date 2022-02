Szef NATO: potępiam lekkomyślny i niesprowokowany atak Rosji na Ukrainę

Putin zaatakował Ukrainę

Ok. godz. 4:00 nad ranem polskiego czasu Władimir Putin wydał rozkaz do ataku na Ukrainę. Atak nastąpił krótko po skończeniu jego orędzia. Wybuchy były wtedy słyszalne w Kijowie. Prezydent USA Joe Biden zapowiedział pociągnięcie Rosji do odpowiedzialności.