Nadzwyczajne posiedzenie NATO. Stoltenberg: Rosja poniesie bardzo wysoki koszt

- Wszystko wskazuje na to, że Rosja nadal planuje atak w pełnej skali na Ukrainę. Rosja obiecała, że zmniejszy swoje siły, a cały czas je zwiększa. (...) W poniedziałek wieczorem kolejni rosyjscy żołnierze wkroczyli do Donbasu. Widzimy, że coraz więcej ich sił jest gotowych do ataku. Jesteśmy też świadkami ciągłych prowokacji w Donbasie oraz operacji pod "cudza banderą", których celem jest stworzenie pretekstu do ataku - tłumaczył Stoltenberg.