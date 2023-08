Upały wrócą. Lato nie robi przerwy w długi weekend

Początek sierpnia w Polsce jest w wielu miejscach chłodny i deszczowy. W programie "Newsroom" WP Grzegorz Walijewski z IMGW tłumaczył to polarnym powietrzem. - Na razie mamy potężny oddech chłodu, ale mam też dobre informacje. Od weekendu do Polski będzie napływać zdecydowanie cieplejsze powietrze. Jeszcze dziś i jutro będzie chłodniej. W wielu rejonach temperatura nie przekroczy 20 stopni. Od piątku będzie się to powoli rozpędzać, by w sobotę i niedzielę przynieść wartości rzędu 27-29 stopni. Po weekendzie, w poniedziałek, znowu będą upały rzędu 31 stopni - mówił Walijewski. To jednak nie koniec, w niektórych częściach kraju termometry mogą wskazywać nawet 35 stopni. - Lato da jeszcze o sobie znać - podkreślał. - W długi weekend najcieplej będzie w południowej części kraju. Na Mazurach i nad morzem temperatura wody wynosi 20 stopni. W połączeniu z temperaturą powietrza, to mogą być najlepsze destynacje do wyjazdów - podsumował synoptyk.