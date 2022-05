Umowa przeciw Rosji. Zawarły ją dwa państwa

- W Wielkiej Brytanii zdajemy sobie sprawę, że nasze bezpieczeństwo w Europie jest nierozerwalnie związane z bezpieczeństwem, naszym zbiorowym bezpieczeństwem w regionie Azji i Pacyfiku, w regionie Indo-Pacyfiku. I że istnieje bezpośredni wpływ działań autokratycznych, stosujących przymus mocarstw w Europie, na to, co może się wydarzyć we wschodniej Azji. Dlatego chcemy ściślej współpracować - powiedział Johnson.