Zmiany w Sejmie. "Koniec pewnej epoki"

Wznowione 5 czerwca 2024 prace remontowe korytarza w głównym gmachu Sejmu dobiegły końca. Jak informowało wówczas Biuro Obsługi Medialnej, "jednym z głównych celów jest poprawa warunków pracy dziennikarzy, którzy w efekcie będą mieli do dyspozycji salę medialną w pomieszczeniu 101, tuż przy wejściu do holu głównego i na galerię sali plenarnej". To właśnie sala 101 – według planów Kancelarii Sejmu - ma stać się domyślnym miejscem organizacji konferencji prasowych przez parlamentarzystów.

Organizacja konferencji prasowych w sali 101 to powrót do wieloletniej tradycji, z którą zerwało Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego po dojściu do władzy stopniowo ograniczała dziennikarzom dostęp do Sejmu, aż w końcu próbowała przenieść sejmowych korespondentów do Centrum Medialnego w innym budynku, utrudniając dostęp do polityków.