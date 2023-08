Ukraiński sukces. W tle tajna narada na granicy

- Ukraina konsekwentnie idzie do przodu, próbuje dokonać przerwania kolejnych rosyjskich linii obronnych. Amerykańscy wojskowi dawali do zrozumienia, że już pora przejść z rozproszonego natarcia i szukania słabych punktów w rosyjskiej obronie do zdecydowanego ataku na południowym odcinku frontu. Wygląda na to, że Ukraina stara się realizować te sugestie – mówi WP gen. Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.