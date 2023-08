Ukraina zdobyła Robotyne. "Jest szansa na punkt zwrotny w kontrofensywie"

- Będą to działania bardziej "ścierające" potencjał obu stron. Nie oczekujmy gwałtownych ruchów. To będą krwawe starcia, a zadane straty będą decydować o przejściu do kolejnych etapów walki. Dla Rosjan kierunek zaporoski ciężki jest do utrzymania logistycznie. Bardzo się już tam "spociła" ich obrona, bardzo się obawiają o jej wydajność. Poza tym rosyjskie odwody z 1. Armii Pancernej i 20. Armii Gwardii weszły już do walki w rejonie Kupiańska. I tam utknęły w kroczącej kontrofensywie. Jeśli przerzucą odwody z 1. Armii lub inne na kierunek zaporoski to oznacza krytyczną zmianę planów obronnych i postawienie się w bardzo ciężkiej sytuacji - uważa rozmówca WP.