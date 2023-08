"Ponura ocena" z USA. Ukraina nie osiągnie głównego celu?

Przedstawiciele amerykańskiego wywiadu oceniają, że ukraińska kontrofensywa nie dotrze do kluczowego, południowo-wschodniego miasta Melitopol - podaje "The Washington Post". Powołuje się przy tym na źródło dobrze zaznajomione z tajną prognozą. To ważne, bo Melitopol określa się jako "bramę na Krym".