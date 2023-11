Ukraiński dowódca mówi o impasie. Gen. Skrzypczak: Pozbawiłbym go stanowiska

- Załużnego pozbawiłbym stanowiska, za błędy w dowodzeniu. Jeśli to on jest sprawcą tej nieudanej kontrofensywy, traktowałbym to jako sabotaż, a nie pomyłkę. Jeśli mój dowódca uderza tam, gdzie przeciwnik jest najsilniejszy, to jest to zbrodnia - podkreśla gen. Skrzypczak.