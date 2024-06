Ukraiński atak na lotnisko w Rosji. Wykorzystano co najmniej 70 dronów

The War Zone, dzięki zdjęciom satelitarnym, potwierdziło, że lotnisko Mrozowsk w Rosji, położone około 150 mil od linii frontu, zostało zaatakowane przez siły ukraińskie. Zgodnie z informacjami, operacja ta została przeprowadzona za pomocą masowego ataku dronów. Ukraińskie jednostki obronne i wywiadowcze użyły co najmniej 70 dronów do przeprowadzenia ataku na bazę w czwartek.