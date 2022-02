Ukraiński arcybiskup Szewczuk liczy na wizytę papieża Franciszka. "To byłby bardzo mocny gest"

- Czy papież robi wystarczająco dużo? Naturalnie my chcielibyśmy jeszcze więcej, aby powiedział, że Ukraina jest niewinną ofiarą niesprawiedliwego agresora. Ale to możemy swobodniej my powiedzieć. Gdyby stwierdziła to Stolica Apostolska, załamałaby się wszelka możliwa dyplomacja i dialog w przyszłości — zauważył zwierzchnik Kościoła Greckokatolickiego na Ukrainie.