Już tysiące żołnierzy pod Kurskiem. "Kontynuujemy operację"

- Operacja znacząco poprawiła nasze morale, morale ukraińskiej armii, państwa i społeczeństwa - mówił przedstawiciel Ukrainy. - Dzięki tej akcji zyskaliśmy pewność, że możemy przejść do ofensywy i iść naprzód. Wygląda na to, że Rosjanie mają trudności z koordynacją i gotowością do działania - dodaje.