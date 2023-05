Ukraińscy piloci szkolą się na F-16. Duży wkład Polski

Jeszcze do niedawna kraje członkowskie NATO powstrzymywały się od wysłania do Kijowa odrzutowców F-16. Jednak jak podało w piątek CNN, powołując się na anonimowe źródła, administracja Bidena zasygnalizowała europejskim sojusznikom, że Stany Zjednoczone zezwolą im na eksport myśliwców F-16 do Ukrainy.