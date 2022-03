Ukraińcy widzą Polaków i łzy płyną im do oczu. Z Dolnego Śląska na ratunek zwierzakom

Walki w Ukrainie to koszmar setek tysięcy osób. To śmierć, która czai się na każdym rogu. Przerażeni Ukraińcy uciekają za granicę, aby ocalić swoje życie. Często mają ze sobą tylko reklamówkę z kilkoma najpotrzebniejszymi rzeczami. By dostać się do Polski czy Rumunii, nierzadko przez kilkadziesiąt kilometrów idą pieszo.