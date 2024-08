Kreml zapewnia, że nie ma potrzeby wycofywania jednostek z Donbasu czy Charkowszczyzny, ponieważ w obwodzie kurskim stacjonuje ok. 10-12 tys. żołnierzy. Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, gen. armii Walerij Gierasimow pominął przy tym informację, że większość z nich to poborowi w trakcie szkolenia i żołnierze jednostek tyłowych. Jedni i drudzy średnio się nadają do walki z doświadczonymi ukraińskimi brygadami.