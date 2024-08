Szpiedzy tacy jak my

A skąd pan wie, że nie byli szpiegami? To, że sekretarz stanu w rozmowie z Ławrowem zapewnia, że Amerykanie nie wykorzystują dziennikarzy jako szpiegów, to tylko słowa. Szpieg nie jedzie do innego kraju z legitymacją Centralnej Agencji Wywiadowczej. My nie wiemy, co były żołnierz piechoty morskiej robił w Moskwie. Nie wiemy nic o jego specjalizacji. Skąd mamy wiedzieć, że on tam nikogo nie zlikwidował?