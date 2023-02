Ukraina wymienia ministra obrony. Gen. Drewniak komentuje

W Ukrainie zmienia się minister obrony narodowej. Ze stanowiska odchodzi Ołeksij Reżnikow. - Wydaje się, że nie powinno to mieć znaczenia. To nie jest tak, jak kilka poprzednich odejść z rządu Ukrainy, które były podszyte sensacją i ludzie odchodzili w niebyt. Tutaj mowa o przeniesieniu na inne stanowisko, czyli człowieka, który ma połączyć przemysł z wojskiem i wspomagać armię Ukrainy. Może się okazać, że to techniczna rekonstrukcja rządu. Zastąpi go szef wywiadu, młody człowiek, ale bardzo doświadczony. Nie przywiązywałbym do tego szczególnej wagi. Nie jest to żadna sensacja podszyta korupcyjnymi zarzutami - komentował w programie "Newsroom WP" gen. Tomasz Drewniak, były inspektor sił powietrznych oraz ekspert Fundacji Stratpoints.