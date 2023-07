Ukraina w NATO? "Rewolucja kopernikańska dla Polski"

Po szczycie NATO w Wilnie Ukraina jest coraz bliżej Sojuszu. Co to oznacza dla Polski? - Ukraina w NATO to rewolucja kopernikańska dla Polski. Jej pierwszą częścią jest dołączenie do NATO Szwecji i Finlandii. Morze Bałtyckie, które w planach NATO do niedawna praktycznie nie istniało, staje się głównym szlakiem komunikacyjnym Sojuszu - komentował w programie "Newsroom WP" Jerzy Marek Nowakowski, prezes Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego. - To wymusza na nas zmianę myślenia o marynarce wojennej. Jeżeli Ukraina będzie członkiem NATO, to my z roli kraju granicznego przesuwamy się do roli kraju w środku stabilnej przestrzeni bezpieczeństwa. To daje dużo większe możliwości gospodarcze i polityczne. Oznaczałoby to, że Rosja w końcu byłaby poza Europą. Musimy wypracować rozsądną politykę wobec Białorusi, by Białoruś, niełukaszenkowska, ale jakakolwiek inna, znalazła się w kręgu świata zachodniego. Będziemy mogli usiąść wygodnie i powiedzieć, że Polska jest w środku Zachodu. To oznaczałoby inne miejsce przy stole negocjacyjnym - dodał.

