Ukraina nie dostanie F-16? Twarde stanowisko Bidena

Według Bidena armia USA uznała inne wsparcie za ważniejsze na obecnym etapie. - Wysyłamy im to, czego według naszego doświadczonego wojska teraz potrzebują. Potrzebują czołgów, potrzebują artylerii, potrzebują obrony powietrznej, w tym innych HIMAR-ów. To są rzeczy, których potrzebują teraz, a my to wysyłamy, aby mogli skutecznie walczyć tej wiosny i tego lata - powiedział amerykański prezydent.