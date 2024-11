Amerykański dziennik zaznacza, że to właśnie w obwodzie rostowskim znajduje się największe skupisko celów: co najmniej cztery lotniska, które są w zasięgu zachodnich rakiet, chociaż niektóre z nich są cywilne. Oprócz tego Rostów to punkt przegrupowania żołnierzy. Tutaj przylatują wojskowymi samolotami, a następnie są wyposażani, ładowani do autobusów i przewożeni do Ukrainy.