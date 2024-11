Co jeśli Rosja zaatakuje Estonię? W planach ewakuacja całej ludności

Podczas spotkania, które zorganizowano dla przedstawicieli branży budowlanej, Merilo podkreślił znaczenie utworzenia morskich, lądowych i powietrznych dróg ewakuacyjnych, co relacjonuje "Iltalehti".

Co więcej, generał Merilo zaznaczył, że defensywny plan estońskiej armii zakłada w razie potrzeby zniszczenie infrastruktury miejskiej.

- Jeśli ktoś myśli, że wojna nie zacznie się od Narwy – najdalej na wschód wysuniętego miasta z przewagą rosyjskojęzycznych mieszkańców – to jest w błędzie. Trzeba być gotowym, że infrastruktura miasta, w tym ulice będą nieprzejezdne dla sił wroga" – przyznał, podkreślając, że w razie konieczności mosty, budynki czy inne obiekty zostaną wysadzone w powietrze, aby zapobiec przemieszczaniu się obcej armii .

Choć planowana jest budowa kolei Rail Baltica z Tallina do Warszawy, która mogłaby pomóc w przewozie ludności do Centralnej Europy, jej oddanie do użytku planowane jest dopiero za około dziesięć lat.