Ujawniamy: fabryka trolli pomogła Łukaszowi Mejzie. W kampanii wykorzystano nawet zdjęcia chorej na raka

O czym to świadczy? - Po pierwsze, wasze ustalenia wskazują na to, że poseł Mejza korzysta z narzędzi zorganizowanej dezinformacji w sieci. Myślę, że powinien pilnie wyjaśnić, jak do tego doszło. Czy wynajął wyspecjalizowaną firmę, świadczącą usługi manipulacji w mediach społecznościowych, w tym - korzystanie z farmy trolli? Czy była to jego osobista inicjatywa, czy może partyjna - w tej sytuacji do sprawy powinny się odnieść także osoby w sztabie PiS, odpowiedzialne za prowadzenie kampanii w mediach społecznościowych - mówi.