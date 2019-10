Uganda, homoseksualizm i głosowanie w Europarlamencie. Dlaczego PiS się wstrzymał?

Parlament Europejski potępił pomysły rządzących w Ugandzie ws. karania śmiercią za czyny homoseksualne. Ale całości tekstu nie poparli parlamentarzyści PiS - nie do końca wiadomo dlaczego. Tymczasem sytuacja osób LGBT w jest tragiczna.

PE reaguje, PiS umywa ręce

Co było w rezolucji?

Co mogło nie spodobać się prawicowym posłom? Próżno w tekście szukać szczególnie kontrowersyjnych zapisów. Ale rezolucja mówi m.in. o tym, że "dyskryminowanie osób LGBTI podważa najbardziej podstawowe zasady praw człowieka", a "orientacja seksualna i tożsamość płciowa to kwestie, które wchodzą w zakres prawa jednostki do prywatności". Apeluje też do delegatury UE w Ugandzie, by "aktywnie wspierała organizacje społeczeństwa obywatelskiego i obrońców praw człowieka oraz osoby LGBTI na miejscu". Dokument powołuje się też na rezolucję w sprawie "unijnego planu przeciwdziałania homofobii i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową".