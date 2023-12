TVP z zarządem "na uchodźstwie". "Prezes cień" ma mówić silnym głosem

- Żyjemy w czasach mediów społecznościowych, jest ogromna łatwość tworzenia materiałów. Myślę, że o to chodzi, żeby wytworzyć pewną liczbę filmików, relacji, żeby policja czy ochrona wyniosła kogoś z jakiegoś pokoju, to wtedy będzie martyrologia: "to my, obrońcy wolności słowa". To jest próba tworzenia nowego mitu założycielskiego pod działalność opozycyjną. Uważam, że to jest żenujące w sensie etycznym, pragmatycznym i politycznym również - dodaje prof. Tadeusz Kowalski.