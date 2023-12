Nieznane kulisy zmian w TVP. Prezes bał się, że złamie prawo, PiS zarzuca zdradę

Politycy PiS są wściekli na Mateusza Matyszkowicza za to, że "nie broni TVP własną piersią". Niektórzy mówią o "zdradzie" i porównują go do Judasza. Jak ustaliła Wirtualna Polska, Matyszkowicz w środę rano przyjął w gabinecie Tomasza Syguta - nowego prezesa. Do spotkania doszło jeszcze przed wyłączeniem sygnału TVP Info.