TVP dostanie najwięcej. Jest podział prawie 2 mld zł z rekompensat

Z ustaleń Wirtualnych Mediów wynika, że najwięcej pieniędzy trafi do Telewizji Polskiej. To ok. 1,75 mld zł. Polskie Radio otrzyma z kolei ok. 130 mln zł, a regionalne rozgłośnie radiowe otrzymają łącznie 115 mln zł. Krajowa Rada nie chciała potwierdzić tych sum tłumacząc, że będzie to możliwe po podpisie przez ministra finansów.