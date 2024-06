Tusk zmienia plany ws. prezydentury? Jasny głos z koalicji

- Natomiast z pewnością cała ta sytuacja sprawia, że tutaj działania Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, jej ministrów wobec PiS-u są działaniami często nie do końca skutecznymi ze względu na to, że do wyborów prezydenckich Koalicji Obywatelskiej potrzebny jest silny PiS. PiS rozłożony na łopatki to jest duże zagrożenie w drugiej turze wyborów dla Donalda Tuska - dodał.