Wybory prezydenckie. Jest deklaracja Donalda Tuska

Tusk odniósł się także do sporu z prezydentem dotyczącego mianowania ambasadora przy NATO. - Minister Sikorski wykazuje dalece idącą cierpliwość - stwierdził premier. - W przeciwieństwie do pana prezydenta Dudy mam obsesje, żeby przestrzegać konstytucji. Jeśli decydujemy o zmianie ambasadora, to mamy konkretny powód. Nie mamy potrzeby odwetu tam, gdzie chodzi o bezpieczeństwo państwa. Tam, gdzie może ono być narażone na szwank, musimy działać i nie możemy się cofać - zaznaczył premier. - Ambasador przy NATO i tak będzie przywołany do kraju - dodał.