Tanie mieszkania społeczne bez nadzorcy w rządzie. Niecierpliwość w koalicji rośnie

Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, do zmian na poziomie wiceministrów dojdzie po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Potwierdziła nam to rzeczniczka klubu Nowej Lewicy Anna Maria Żukowska. - Kandydatów na wiceministrów będą zgłaszać wszystkie partie koalicyjne w pakiecie. Czekamy na propozycje zgłoszeń naszych koalicjantów na wakaty w innych ministerstwach - przekazała nam posłanka.