Lewica wściekła na Trzecią Drogę. Poszło o marszałka Sejmu. "Decyzja przed nami"

Rotacyjność powraca w koalicji

Przypomnijmy, to nie pierwsza wypowiedź polityka PSL podważająca kwestię rotacyjności. Na początku kwietnia w kampanii samorządowej podobne zdanie w radiu Zet zaprezentował wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. - Ja do rotacyjności funkcji politycznych mam własny stosunek (…), tego typu układanie historii politycznych na lata to raczej jest mało prawdopodobne. Na pewno do marszałka Czarzastego nie powiemy tak, jak Anna-Maria Żukowska powiedziała do marszałka Hołowni - komentował, odnosząc się do wulgarnej wypowiedzi szefowej klubu Lewicy pod adresem marszałka Sejmu.