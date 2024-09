Tusk zarzuca sprzeczne komunikaty ws. powodzi. Mamy reakcję IMGW

- To wynika prawdopodobnie z braku mojego zawodowego przygotowania do oceniania analiz i prognoz hydrologicznych, ale szczerze powiedziawszy, niewiele z tego co usłyszałem, wyjaśniło mi problemy, które zasygnalizowałem. Jeśli mamy w przestrzeni publicznej ekspertów, którzy twierdzą, że ich modele jednoznacznie wskazują na zagrożenie zalania np. Wrocławia, to chciałbym, żeby ludzkim językiem odniósł się pan do tych sprzecznych prognoz - zwrócił się Tusk do Przygrodzkiego.