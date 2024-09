Racibórz oddycha z ulgą. Prezydent przekazał wieści

Zbiornik Racibórz wypełniony prawie w 80 proc.

Racibórz Dolny zaczął przyjmować wodę w niedzielę około godziny 4:20 nad ranem. Zbiornik jest w stanie przyjąć między 185 a 188 mln metrów sześciennych wód na Odrze. Uruchomienie go pozwoli spłaszczyć falę wezbraniową, zwiększając bezpieczeństwo miast i miejscowości w niższej części biegu drugiej największej rzeki w Polsce. Zbiornik Racibórz Dolny do tej pory przyjął ok. 144 mln m3 wody, czyli jest wypełniony w 78 procentach.