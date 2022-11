Tusk nie wytrzymał na spotkaniu. Spięcie z młodym mężczyzną

- Ja właściwie się nie dziwię, dlaczego prezes ma taką orientację na temat dzietności i powodów, dla których ta dzietność jest taka, a nie inna. No bo skoro poseł Kownacki, jego współpracownik, twierdzi, że dzieci biorą się z oglądania meczów, no to trudno się dziwić, że rządy ludzi o takich kompetencjach przynoszą takie efekty jak spadek dzietności. My tu mamy dzieci i byśmy takich głupot nie opowiadali - mówił w Płocku Tusk.