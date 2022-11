Donald Tusk w ogniu trudnych pytań. Spięcie na spotkaniu w Piasecznie

Szef Platformy mówił również o "cierpieniu wielu rodzin", które "starają się o dzieci i chciały skorzystać z procedury in vitro". - Wreszcie marszałek Witek wydała zgodę i możemy zbierać podpisy pod inicjatywą Platformy Obywatelskiej na rzecz przywrócenia pełnego finansowania procedury in vitro w Polsce. Jestem przekonany, że te 100 tys. podpisów zbierzemy do świąt - przekazał Tusk.