Te słowa oburzyły całą Polskę. Tak "Wiadomości" TVP tłumaczą prezesa PiS

Od polityki do ogólnopolskiej dyskusji nie brak reakcji po słowach prezesa partii rządzącej o alkoholu, kobietach i konsekwencjach zaglądania do kieliszka - zapowiedziała materiał prezenterka Marta Kielczyk. "Wiadomości" TVP wróciły do tematu nawiązały do kontrowersyjnej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego o dzietności kobiet.