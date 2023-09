Tusk uderza w PiS: rządy ciemnych tajemnic, niewyjaśnionych skandali

Tusk o tajemniczym wypadku na A1

Tusk odniósł się także do tragicznego wypadku na autostradzie A1 w miejscowości Sierosław pod Piotrkowem Trybunalskim. - Jeśli dziś w sieci wrze, cała Polska spekuluje, co się stało, to jest to konsekwencja tego, że nawet w tak oczywistej sytuacji, gdzie policja i prokuratura wiedzą, co należy robić, pojawia się w powietrzu jakaś czarna zawiesina, jakieś niedopowiedzenie, spekulacje, dziwne zaniechania - mówił były premier.