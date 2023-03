Tusk uderza w Morawieckiego. "Miałby się z pyszna"

- Ja raz miałem taką przygodę, gdy Jarosław Kaczyński chodził z takim małym pistolecikiem. Sam się przyznał do tego i kiedyś tak pół żartem, pół serio stwierdził, że dla niego mnie zastrzelić, to jak splunąć. Ale to było w konwencji niby żartu - przypomniał Tusk. - Natomiast, powiem szczerze. Wiadomo, o co chodzi. Ziobro chciał coś pokazać. Znaczy chciał dać bardzo wyraźny sygnał, on nie chciał dać tego sygnału o którym pan tak nieśmiało mówi, o jakichś fizjologicznych kwestiach, nie jestem od domyślania się, jakie kompleksy ma minister Ziobro i po co mu pistolet za pasem, natomiast na końcu nie ma się z czego śmiać - mówił lider PO.