Wszystko jasne. Wtedy Ziobro rezygnuje z ochrony

- W 2017 roku zdecydowałem się wystąpić z wnioskiem o prawo do posiadania broni dla celów obrony osobistej - powiedział we wtorek Zbigniew Ziobro. Jak dodał, wówczas "pojawiły się informacje, że jest zlecenie zabójstwa" m.in. na jego osobę. Minister sprawiedliwości odniósł się w ten sposób do opublikowanych w poniedziałek zdjęć, na których za paskiem ministra widać pistolet.