Tusk odpowiada na pismo Dudy. "Panie Prezydencie"

NIK poinformował, że złoży zawiadomienie do prokuratury m.in. na Jacka Sasina i Mateusza Morawieckiego w związku z zakupami dokonanymi w okresie pandemii. Na informację zareagował Donald Tusk. We wpisie opublikowanym w serwisie X premier odniósł się też do listu prezydenta Andrzeja Dudy.