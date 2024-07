"Tusk nie dopilnował". Sprawa aborcji kością w gardle koalicji

Premier Donald Tusk przyznał, że koalicja "zawiodła" w sprawie aborcji. Głównym hamulcowym pozostaje PSL. Ale rząd nie jest bez winy. - Tusk przegrał to w tym sensie, że nie dopilnował. On, brzydko mówiąc, to olał - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską prof. Renata Mieńkowska-Norkiene z Uniwersytetu Warszawskiego.