Protest przed Sejmem. Policja wyjaśnia sprawę

- Co trzeba mieć k***a w głowie, żeby pomyśleć, że my kiedykolwiek przestaniemy? Okazaliście się ch***, to my już pójdziemy do domu, bo już nam się znudziło? Nie znudziło nam się! Wyp***! Co to k*** jest? Ludzie stali do 3 nad ranem, żeby zagłosować. Stołki PSL dostał dzięki kobietom i młodym ludziom; ludziom, dla których legalna aborcja to jeden z głównych postulatów - krzyczała ze sceny Marta Lempart, jedna z organizatorek Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.