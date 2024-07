Jest ruch w sprawie Giertycha i Sługockiego. Kara na trzy miesiące i odwieszenie

Donald Tusk w kampanii wyborczej w trakcie Campusu Polska Przyszłości w sierpniu 2023 roku tak tłumaczył decyzję o umieszczeniu Romana Giertycha na liście KO. – Roman Giertych nie będzie wpływał na naszą politykę dot. edukacji czy praw kobiet. On ma swoje poglądy, ja nie chcę, żeby ktoś zmieniał swoje poglądy. On dzisiaj publicznie zadeklarował, wcześniej się zobowiązał wobec mnie: jeśli wejdzie do parlamentu, jeśli będziemy go chcieli mieć ze sobą, będzie przestrzegał dyscypliny w głosowaniu – podkreślił Tusk.