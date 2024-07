Giertych nie głosował. Przypominają mu, co obiecał Tuskowi

- Roman Giertych nie będzie wpływał na naszą politykę dotyczącą edukacji czy praw kobiet. On ma swoje poglądy, ja nie chcę, żeby ktoś zmieniał swoje poglądy. Zobowiązał się wobec mnie, że jeśli wejdzie do parlamentu, jeśli będziemy go chcieli mieć ze sobą, będzie przestrzegał dyscypliny w głosowaniu - stwierdził wówczas Tusk.