Kosiniak-Kamysz mówi o utracie wyborców. "Na jakich może liczyć PSL"?

Władysław Kosiniak-Kamysz w kontekście ewentualnego rozpadu kolacji powiedział, że "jest to mniejszy koszt niż utrata wyborców". W programie "Newsroom" WP socjolog prof. Andrzej Rychard zwrócił uwagę, że koalicja rządząca zyskała to, co PiS stracił - wizerunek partii sprawczej. - Ja byłbym bardzo ostrożny i przestrzegał wszystkich liderów mniejszych partii koalicyjnych przed próbami zyskiwania własnego nadznaczenia - powiedział Rychard. Odnosząc się do wypowiedzi lidera PSL gość programu, zapytał retorycznie: "jacy wyborcy?". - Jeśli ta koalicja się rozpada to, na jakich wyborców może liczyć PSL, Trzecia Droga, czy Polska 2050. Czy naprawdę na tylu wyborców, że pozwoliliby im istnieć jako samodzielne byty? - pytał prof. Andrzej Rychard. Dziennikarz Paweł Pawłowski zapytał także o koalicje PiS-u z PSL-em, o której spekuluje się w mediach. Socjolog stwierdził, że "nie jest to całkiem nieprawdopodobne". Ocenił, że gdyby tak się stało, byłoby to złe dla Polski, ponieważ "to przesuniecie w kierunku nowoczesności i nie konserwatyzmu, jest przesunięciem, które odzwierciedla przesunięcie w społeczeństwie".